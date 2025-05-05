Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %36,09 arttı



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,09 artış, ulaştırmada %22,76 artış ve konutta %74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,21, ulaştırmada %3,84 ve konutta %9,98 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %2,01 arttı



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,01 artış, ulaştırmada %3,80 artış ve konutta %4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,51, ulaştırmada %0,57 ve konutta %0,74 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %36,81 arttı, aylık %3,10 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,82 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %22,50 arttı, aylık %2,76 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,76 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,19 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,65 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %22,65 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %29,59 artış, imalatta %22,65 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %14,45 artış ve su temininde %58,14 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %19,93 artış, dayanıklı tüketim mallarında %31,74 artış, dayanıksız tüketim mallarında %28,41 artış, enerjide %12,0 artış ve sermaye mallarında %25,20 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %2,85 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,47 artış, imalatta %2,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,36 artış ve su temininde %2,01 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,08 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,78 artış, enerjide %0,61 artış ve sermaye mallarında %3,69 artış olarak gerçekleşti.

