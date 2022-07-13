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SON DAKİKA HABERİ: ABD enflasyon verisi açıklandı

ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,3 arttı. Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükseldi.

Haberler - ntv.com.tr 13.07.2022 - 09:06 | Son Güncelleme : 13.07.2022 - 15:41

SON DAKİKA HABERİ: ABD enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,1'lik beklentiye karşın yüzde 1,3 artış kaydetti. 

Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,6'dan yüzde 9,1'le 41 yılın zirvesine yükseldi. Enflasyonun yüzde 8,8 olması bekleniyordu.

Çekirdek TÜFE yüzde 0,6'lık beklentiye karşın yüzde 0,7 arttı.

Verinin ardından Fed'in faiz vadeli kontratları eylülde 75 baz puan yeni bir faiz artışına yüzde 80 ihtimal veriyor.

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