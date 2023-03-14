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SON DAKİKA HABERİ: ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de TÜFE şubat ayında yüzde 0,4 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık TÜFE yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya geriledi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı

Son dakika haberi! 

Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin verilerini açıkladı.

ABD'de şubat ayında yüzde 0,4 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti.

Yıllık TÜFE şubatta yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya geriledi.

Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 arttı.

FED NE YAPACAK?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Öte yandan, Fed'in senenin ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine gideceğine ilişkin beklentiler de güç kazanıyor.

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