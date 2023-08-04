SON DAKİKA HABERİ: ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında arttı

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ABD'de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı.
ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 187 binle 200 binlik beklentinin altında artış kaydetti.
Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Beklenti işsizlik oranının sabit kalması yönündeydi.
SAATLİK ÜCRETLER BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
ABD'de ortalama saatlik ücretler temmuz ayında yüzde 0,4 ile
beklentilerin üzerinde arttı. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.
Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4,4 seviyesinde kaldı.
İş gücüne katılım yüzde 62,6 seviyesinde değişiklik göstermedi.
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