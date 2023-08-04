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SON DAKİKA HABERİ: ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında arttı

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 187 binle 200 binlik beklentinin altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5'e geriledi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında arttı

Son dakika haberi! 

'de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı. 

ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 187 binle 200 binlik beklentinin altında artış kaydetti.

Ülkede oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Beklenti işsizlik oranının sabit kalması yönündeydi.

SAATLİK ÜCRETLER BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

ABD'de ortalama saatlik ücretler temmuz ayında yüzde 0,4 ile
beklentilerin üzerinde arttı.​ Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4,4 seviyesinde kaldı.

İş gücüne katılım yüzde 62,6 seviyesinde değişiklik göstermedi.​

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