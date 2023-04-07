SON DAKİKA HABERİ: ABD'de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı

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Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı.



Mart ayında tarım dışı istihdam 236 bin artış kaydetti.



Piyasa beklentileri tarım dışı istihdamın martta 239 bin artması yönündeydi.



Tarım dışı istihdamda şubat verisi 311 binden 326 bine revize edildi.

İŞSİZLİK GERİLEDİ



Ülkede işsilik oranı mart ayında yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Ülkedeki işsiz sayısı martta bir önceki aya göre hafif gerileyerek 5,9 milyondan 5,8 milyona geriledi.

SAATLİK ÜCRETLER YÜZDE 0,3 ARTTI

Enflasyon açısından izlenen ortalama saatlik kazançlar ise beklentilere paralel gerçekleşti.



Mart ayında ülkede ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 4,6 seviyesinden yüzde 4,2 seviyesine geriledi.

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ



Verinn ardından dolar endeksi sınırlı yükseliş yaşandı. Veri öncesi 101,98 seviyesinde olan dolar endeksi 102 seviyesinin üstüne çıktı.

FED NE YAPACAK?

ABD'de resesyon endişeleri sürerken istihdam piyasasının zayıf kalması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizde sıkı para politikası için önem taşıyor. Ülkede istihdam piyasasının soğuması ancak ücretlerdeki artışın enflasyona olası etkisi sonrası Fed'in ne yapacağı merak ediliyor.



Analistler, Fed'in para politikası sıkılaşmasının yavaş da olsa reel ekonomiye etkilerini gösterdiğini ancak istihdam artışındaki yavaşlamanın bankanın faiz artırımlarını durdurmayı düşünmesi için yeterli olmadığını belirtti.

Analistler, Fed'in mayıstaki toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini dile getiriyor.