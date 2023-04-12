SON DAKİKA HABERİ: ABD'de mart enflasyonu beklentilerin altında arttı

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ABD'de piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı.



Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 5,6 oldu.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 5'E İNDİ



Martta yıllık enflasyon yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi. Beklentiler yüzde 5,2'ye gerilemesi yönündeydi.

DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

Verinin ardından dolar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 101,60 seviyesine geriledi. Altın fiyatlarında ise yükseliş görüldü. Altının onsu 2 bin 28 dolara kadar yükseldi.

MAYISTA FAİZ ARTIŞ İHTİMALİ YÜZDE 60

Enflasyondaki gerileme ABD'de faiz için önemli bir gösterge. Enflasyondaki düşüş ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizde "şahin" duruşunu yavaşlatmaya itebilir.



Yatırımcılar Fed mayısta yüzde 60 olasılıkla faizleri 25 baz puan artıracağını ve devamındaki toplantılarda artırımları durduracağını fiyatlıyor. Bu oran veri öncesi yüzde 73'tü.

Para piyasalarında yılın devamında Fed'in faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar da güçlü kalmaya devam ederken, Fed üyeleri enflasyonla mücadelede kararlılık mesajları vermeyi sürdürüyor.



New York Fed Başkanı John Williams dün Fed'in enflasyonla mücadelede hala yapmaları gereken çok şey olduğunu belirterek, bankacılık sektöründeki krize karşın para politikasının yönünü değiştirmemeleri gerektiğini dile getirdi.



Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise Fed'in faiz artışlarında temkinli ve sabırlı olması gerektiğini vurgulayarak, geçen ay yaşanan bankacılık krizinin tekrar edip etmeyeceğinden emin olunması gerektiğini söyledi.