ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı



ABD'de tarım dışı istihdam, Aralık 2023'te 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu. Tarım dışı istihdamın 170 bin civarında gelmesi beklenirken, işsizlik oranının yüzde 3,8 olarak açıklanacağı tahmin ediliyordu.

Geçen yıl aralıkta istihdam, kamu, sağlık hizmetleri, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde artmaya devam ederken, ulaştırma ve depolama işlerinde ise azaldı.



Haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e düşerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,4 artarak 34,27 dolara yükseldi. Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç verisi, Kasım 2023'te de yüzde 0,4 artmıştı.

Tarım dışı istihdama ilişkin kasım ayı verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış, kasım için 199 binden 173 bine düşürüldü.



Ülkede işsiz sayısı, geçen yıl aralıkta 6 bin kişi artarak 6 milyon 268 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,3 puan azalışla yüzde 62,5'e geriledi.



DOLAR YENİDEN GÜÇLENİYOR



Öncü göstergeler istihdamın yükseleceğine dair işaretler vermişti. Özel sektör istihdamı aralık ayında 164 bin ile beklentileri aşmıştı. Veriye ilişkin beklenti 125 bin artması yönündeydi.

İstihdam rakamları sonrası Dolar endeksi, 103 seviyesine yaklaştı. Böylece küresel dolar endeksi, kazanımlarını yılbaşından bu yana yüzde 1,5'in üzerine taşıdı.

ABD'de 2 yıllık tahvil faizi 10,1 baz puan artışla yüzde 4,48 seviyesine yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi ise 8,5 puan yükseldi ve yüzde 4'ü aştı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

İstihdamın yeniden ısınmaya başladığına yönelik sinyallerin ardından Fed'in erken faiz indirimine yönelik beklentilerde de değişim yaşandı.



CME FedWatch Tool'a göre mart ayında faiz indirimi beklentileri yeniden yüzde 50 seviyesine indi.

Tarım dışı istihdam kasım ayında 199 bin artışla 180 binlik beklentinin üzerinde gelmişti.

