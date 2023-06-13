ABD'de enflasyon iki yılın en düşüğüne geriledi

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Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı.



ABD'de TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi.



Yıllık bazda enflasyon yüzde 4,9'dan yüzde 4'e geriledi. ABD'de enflasyon iki yılın en düşük seviyesine indi.



Gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon yüzde 0,4'le beklentilere paralel arttı.



Çekirdek enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit tutacağına fakat parasal sıkılaştırma yanlısı bir yaklaşımı benimseyeceğine dair tahminleri kuvvetlendirdi.



ENFLASYON YÜZDE 9'A KADAR YÜKSELMİŞTİ



ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyondaki yükseliş sonrası Mart 2022'den bu yana sert faiz artışlarıyla sıkılaştırmaya gitti.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmüştü.



Fed, mayıs toplantısında faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına çıkarmıştı.



Mayıs toplantısında, geçen yılın mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımını gerçekleştiren banka, faiz oranını toplamda 500 baz puan yükseltti.