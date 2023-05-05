SON DAKİKA HABERİ: ABD'de tarım dışı istihdam nisanda beklentiyi aştı

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Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında tarım dışı istihdam nisan ayında 180 binlik beklentiye karşın 253 bin artış gösterdi.

54 YILIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK RAKAMI



İşsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi. ABD'de işsizlik oranı böylece 1969'dan beri en düşük düzeye indi.

İş gücüne katılım nisan ayında yüzde 62,6 ile değişiklik göstermedi.​



SAATLİK KAZANÇLAR BEKLENTİYİ AŞTI



Enflasyon için önemli bir gösterge olan ortalama saatlik kazançlar, yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 arttı. Yıllık bazda ücretler yüzde 4,2 artış beklentisinin üzerinde yüzde 4,4 arttı.

DOLAR ARTTI, ALTIN DÜŞTÜ



Veri sonrasında dolar endeksi 101,3'ten 101,7'ye yükselirken, altının onsu yüzde 2 düşüşle 2 bin 34 dolardan 2 bin 8 dolara kadar geriledi.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell çarşamba günkü açıklamalarında enflasyonla mücadele vurgusu yaparken veri odaklı karar alacaklarını yinelemişti.

Fed, enflasyonu yıllık yüzde 2 seviyesine indirmeye çalışıyor. ABD'de enflasyon yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.