SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den EYT takvimi açıklaması (EYT ne zaman çıkacak?)

İlişkili Haber EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme için geri sayım sürüyor.

Düzenlemeye ilişkin takvimin nasıl olacağına yönelik AK Parti'den açıklama geldi.

Üst düzey bir AK Parti'li yönetici, "EYT düzenlemesi takvimi Meclis'te ocak ayında başlayacak" dedi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

EYT düzenlemesi ocak ayında ele alınsa bile kapsama giren EYT'liler 1 Ocak 2023 itibarıyla emekli olabilecek. Düzenlemenin ocakta ele alınması bu durumu etkilemeyecek.

BİLGİN: EN KAPSAMLI DÜZENLEMEYİ YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen hafta TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapmıştı.



"En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:



"Komisyonda, bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla dediğim gibi, bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım."

EYT DÜZENLEMESİ NEDİR?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor.

1999'daki düzenleme öncesi erkeklerde 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü, kadınlarda 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim gününü tamamlayanlar yaşa bakmadan emekli olabiliyordu. Ancak 8 Eylül 1999'daki yasa sonrası emeklilik yaşı 58'e kadar yükseldi.

EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ederken son olarak yaş şartı gündeme geldi. Buna göre erkekerde 50, kadınlarda 48 yaş şartı tartışıldı. Ancak bu konuda henüz karar verilmedi.