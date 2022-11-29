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SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT ve sözleşmeli personelle ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu, düzenlemelerin en kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşacağını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel açıklaması

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, () ve kamuda kadro alacak sözleşmelilerle ilgili yasal düzenlemenin takvimine ilişkin konuştu,

Akbaşoğlu, "Meclis takvimine uygun şekilde bunları çalışıp getireceğiz. Aralık ayında yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

EYT düzenlemesinden ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti. 

Sözlemeli personele ilişkin düzenlemeyle kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.

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