SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı (Asgari ücret 2022 ne kadar oldu?)

Asgari ücret yapılan yüzde 30 ara zam ile net 5 bin 500 lira oldu. Brüt ücret ise 6 bin 471 lira.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret ile ilgili süreç sona erdi.

Asgari ücret zam oranı bugün yapılan son değerlendirme ile belli oldu.

Açıklamayı yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:



"Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi programını uygulamaktadır. Önce salgın sonra savaşın bozduğu küresel ekonomik nedenlerle karşı karşıya geldik. En olumsuz sonuçları kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın çözümüne verdik. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programdaki önceliğimiz insanlarımızın umutlarının korunması olmuştur. Bunu büyüme esasına dayalı ekonomi programına göre yapıyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Ülkemizi bugünlerde pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Hedefimiz çalışanları sadece enflasyona ezdirmeden hayat pahalılığı karşısında desteklemektir.



Yılbaşında ciddi artışlar yapmıştık. Emeklilerimizin maaşlarında tarihi artışı gerçekleştirdik. Asgari ücrette devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm maaşların asgari ücret kadar olan kısımlarından vazgeçtik. Bu artışların bir süre sonra yetersiz kaldığını tespit ettik. Arkadaşlarımızdan gerekli hazırlıkları yapmasını istedik. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir artış yapılacak. Asgari ücretlerin de kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini gördük. Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Asgari ücret net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek."

Vedat Bilgin: Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Biz sizin sık sık altını çizdiğiniz, çalışanlarımızı emekçilerimizi koruyacağız. Asgari ücretin bütün ücretlilerden vergi dışında bırakılması devam edecek. Ortalama kamu çalışanları 300-350 lira bir gelir elde edecek.



Burak Akkol: Bugün kıymetli bir kararı açıklamak üzere bir aradayız. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösteriyoruz. Aralık sonu güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının ücreti olarak ilan edildi. Ama bu seneye özel yıl sonunu beklemeden günceleme yapmak için toplantık. Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek. Aralık ayında başlayan asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması uygulaması devam ediyor. Bu herkes için önemli bir kazanımdır. TİSK olarak birlikte mümkün dedik ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz.



Ergün Atalay: Sayın Cumhurbaşkanım bundan 15 gün evvel yaptığımız ziyarette taleplerimizi ilettik, siz de komisyonu topladınız. İnşallah bugün toplumu memnun edecek bir karar olur.



YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ



Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giriyor.