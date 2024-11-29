SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı ilk toplantı tarihi 10 Aralık olarak belirlendi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.
Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.
MASADA DÖRT İŞÇİ OLACAK
Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk-İş heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak.
Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil edecek.
İŞÇİLERDEN "KABUL EDİLEMEZ" ÇIKIŞI
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.
Atalay, rakamların toplumu mutlu edecek rakamlar olmadığını söyledi.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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