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SON DAKİKA HABERİ: Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirim

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı kararıyla ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirim
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranları indirildi.

Karar, hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesi için alındı.

Karara göre yazlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi yüzde 27 yerine yüzde 12 olarak uygulanacak. Ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 gümrük vergisi uygulanacak.

Karar, 15 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

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