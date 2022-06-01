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SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin: 3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. 3600 ek gösterge; polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor. Bakan Bilgin ile Hazine ve Maliye Nureddin Nebati saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3600 ek gosterge çalışmasını sunacak.

Haberler - NTV Haber 01.06.2022 - 13:00

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin: 3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi

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SON DAKİKA: 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı

SON DAKİKA: 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Nureddin Nebati saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3600 ek gosterge çalışmasını sunacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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