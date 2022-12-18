SON DAKİKA HABERİ... Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını salı günü gerçekleştirecek.

Görüşmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Bilgin, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum. Esas problem emekçileri enflasyon baskısından kurtaracak bir ücret seviyesinin ve işverenlerin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

GÖZLER SALI GÜNKÜ TOPLANTIDA



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını salı günü saat 14.00'te gerçekleştirecek.



Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek.



Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

"EYT'DE KREDİ KONUSUNU BAKAN NEBATİ İLE ÇÖZDÜK"

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme hakkında da konuştu.

Bakan Bilgin şunları söyledi: "Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Kayıp olmasın diye dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var.



Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda, KGG'den kredi verilmesi konusunda Bakan Nebati de hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük."