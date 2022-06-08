SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı

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Milyonların merakla beklendiği kira düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelindi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralarda artış sınırını açıkladı.

ARTIŞ YÜZDE 25'İ AŞAMAYACAK

Ankara'da düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda konuşan Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi. Bunun üzerindeki artışlar geçerli olmayacak.

DÜZENLEME NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçiçi düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

Bakan Bozdağ, "Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar" dedi.

DÖRT BAKANLIK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın birlikte yürüttü çalışmanın kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.