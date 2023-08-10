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SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'nın rezervleri son iki ayda 17,1 milyar dolar arttı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos itibarıyla 115,6 milyar dolara yükseldi. Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar dolara varan artış kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezerv biriktirmeye devam edileceğini söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'nın rezervleri son iki ayda 17,1 milyar dolar arttı
Şimşek: 2024'te rüzgar bizden yana esecek

Şimşek: 2024'te rüzgar bizden yana esecek

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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi.

Merkez Bankası verilerine göre, 2023 mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervlerin 4 Ağustos haftası itibarıyla 115,6 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar dolara varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20,1 milyar dolar yükselişle 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) verilerine göre, toplam rezervler 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 817 milyon dolar artışla 113 milyar 774 milyon dolardan 115 milyar 591 milyon dolara yükseldi. Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 8'inci haftaya taşınırken, son iki ayda rezervlerdeki artış 17,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net rezervler de 20,1 milyar dolar yükselişle 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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