SON DAKİKA HABERİ: Borç yapılandırma başvurusu ile ilk taksit ödeme süresi uzatıldı

Son dakika haberi! Devlete ait olan borçların yapılandırılması ve ilk taksit ödemeleri için başvuru süresi uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a, yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Borçların yapılandırılması yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borçlarda yapılandırmaya gidildi.

Cumhurbaşkanı'na başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisi veriliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 30 Mayıs'ta sona erecek devlete olan borçların yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Ayrıca, devlete olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.



Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı.



Başvurular sonrasında 4 milyon 884 bin adet yapılandırma dosyası oluşturuldu.



Bu işlemler sırasında tahsil edilen tutar ise 8,2 milyar liraya ulaştı.



PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR



Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.



Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı silinebiliyor.



HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?



Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.



Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.