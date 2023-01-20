SON DAKİKA HABERİ: En kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

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Ahmet Ergen/NTV Ankara

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor.



Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.



Yapılandırma paketiyle ilgili çok özel ayrıntılara NTV ulaştı.

KRİTİK TARİH 31 ARALIK 2022



Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

VERGİ, PRİM VE CEZALAR KAPSAMDA



Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.



Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

BELEDİYELERE OLAN BORÇLARA DA YAPILANDIRMA

Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI



Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

KABİNE'DE ELE ALINACAK



Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.



NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırma başvurusunu yapabilmeniz için ilk önce güncel borcunuzu sorgulamalısınız. Borç yapılandırma başvurusunu sadece güncel vergi borcu bulunan kişiler yapabilir. Güncel borcunuz varsa, başvuru için belirlenen tarihler içerisinde dilekçe doldurarak bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapabilirler. İnternet üzerinden başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yapabilirsiniz.