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SON DAKİKA HABERİ: BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatı açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: BOTAŞ, doğalgaz fiyatlarında Haziran ayı için bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatı açıklaması
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Son dakika haberi! Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), doğalgaz fiyatlarında Haziran ayında bir artış yapılıp yapılmadığına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BOTAŞ'tan yapılan açılamada, HEPI fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatının Türkiye'de uygulandığı hatırlatılarak, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğagaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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