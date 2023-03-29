SON DAKİKA HABERİ... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücrete ara zam gündemde yok

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam iddialarına ilişkin açıklama yaptı.



Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine şunları söyledi:

"Öyle bir şey yok. Ben hiçbir yerde öyle bir şey söylemedim. Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu eğilim, düşüş devam ederse, asgari ücrette yeniden bir düzenleme yapma veya ihtiyaç duyulmaz. Temmuz'da yeniden değerlendiririz. O günkü şartlarda bakarız ama günümüzde öyle bir şey yok."

Asgari ücret halen 8 bin 500 TL olarak uygulanıyor.

"EMEKLİYE KADEMELİ ARTIŞ YOK"



En düşük emekli maaşı 7500 liraya yükseltilmesi sonrası bu rakamdan yüksek alanlar için de zam beklentisi oluştu.



"Diğer emeklilere zam yapılacak mı?“ sorusunu yanıtlayan Bilgin, "Gündemde kademeli artış yok.” diye konuştu.