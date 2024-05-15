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SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrete ek zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan merak edilen soruya yanıt geldi. Ekonomik verilerin iyiye gittiğini ifade eden Bakan Işıkhan, asgari ücrete ek zam yapılmayacağını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
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Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücrete ilişkin açıklama geldi.

Ekonomik verilerin iyiye gittiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Bakan Işıkhan, “Asgari ücrete ek zam olmayacak.” dedi.

EMEKLİYE EKSTRA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Bakan Işıkhan, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya ise “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim.” dedi.

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