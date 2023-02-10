SON DAKİKA HABERİ: Deprem sonrası fahiş fiyata 85 milyon lira ceza

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Deprem sonrası acil ihtiyaç ürünlerini fahiş fiyata satan firmalara ceza yağdı.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemeler olarak öne çıkan "ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, bebek maması, kışlık bot ve mont" fiyatlarında fahiş artış olduğu iddialarının incelendiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Bakanlık ekiplerinin, perakende satış noktaları ve elektronik ticaret mecralarında bu ürünlerin satışına ilişkin denetimler gerçekleştirdiği ifade edildi.



Yapılan tespitlerin "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" toplantısında ele alındığı ve 353 firmanın "fahiş fiyat artışı yaptığına" hükmedildiği vurgulandı.



Kararla bu firmalara, 84 milyon 975 bin lira ceza kesildiği açıklandı.