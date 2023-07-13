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SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaşına yüzde 25 zam Meclis'ten geçti

SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Emekli maaşına yüzde 25 zam Meclis'ten geçti
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Son dakika haberi! TBMM Genel Kurulu'nda, emekli aylıklarına enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılmasını öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan kabul edildi.

SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı. 

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına ilişkin, "Memur maaşlarındaki 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emekli maaşlarındaki kök ücrete de aynı şekilde yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de bir araya gelmişti.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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