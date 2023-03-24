SON DAKİKA HABERİ: Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı açıklandı

Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.

EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.



Bayram ikrameyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.



En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.