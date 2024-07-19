SON DAKİKA HABERİ: En düşük emekli aylığı artıyor: Komisyonda kabul edildi

Son dakika haberi! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

53 maddelik yasa teklifi ile en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak.

En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek.

En düşük emekli maaşı alanlara 12 bin 500 liralık maaş Ağustos ayında ödenecek. Ayrıca Temmuz ayı için de 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak.

Söz konusu artışın bütçeye maliyeti ise 33,2 milyar lira olacak.



EYT ile gündeme gelen emekli olanların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.



Vergi paketiyle yurt dışı çıkış harcı bedeli 150 liradan 500 liraya yükseltilecek. Söz konusu harç bedeli her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacak.



Vergi düzenlemesi kapsamında küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kârdan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak.



Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi ise yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak.

Teklifle ayrıca, kayıt dışılık ve usulsüzlüğün önüne geçilmesi amacıyla önlemler de devreye alınacak. Doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespit edilecek. Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20’yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek.

Kayıt dışı faaliyette bulunan bir başka anlatımla vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezasının; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek şekilde artırımlı uygulanacak.



Başkasına ait kredi kartı ve POS cihazına kullanımında belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Bu kapsamda bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak. Cihazını başkasına kullandıranlar da aynı oranda cezaya tabi olacak.



Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında kesilen usulsüzlük cezaları artırılacak.



Bazı eylemlerin tekrarında uygulanacak ceza tutarları artırılacak. Fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3.400 TL ceza tutarı 1. tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak. Sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak.

