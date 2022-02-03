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SON DAKİKA HABERİ: Enflasyon sepeti güncellendi

SON DAKİKA HABERİ: TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. 2022'de sepete giren yeni ürün yok. Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.

Haberler - NTV Haber 03.02.2022 - 11:21 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 11:41

SON DAKİKA HABERİ: Enflasyon sepeti güncellendi

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Enflasyon sepetinde ürün sepeti ve ağırlıkları güncellendi.

Elektrik ücreti, sigara, dizel ve benzinli otomobil, otoban geçiş ücreti, şehirlerarası tren ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, sıcak içecekler, dergi ve yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlarla otel ücretlerinin enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değişti.

TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, giyim, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs fiyatları için artık internetten derlenen fiyatları da enflasyon hesaplamasinda kullanacak.

SEPETE GİREN YENİ ÜRÜN YOK

Yeni düzenlemeye göre bu yıl sepete giren yeni ürün olmazken, mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.

Enflasyon ocak ayı itibariyle yıllık bazda yüzde 48,69'a yükseldi.

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