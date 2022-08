SON DAKİKA HABERİ: Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu eti fiyatında yüzde 25 indirim

Son dakika haberi!

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında indirime gidiyor.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" dedi.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) yapılan açıklamada indirimli satışların yarından itibaren başlayacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ESK, üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyor. ESK, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak."



İndirim sorası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.



İŞTE YENİ FİYATLAR