SON DAKİKA HABERİ: Fed Başkanı Powell'dan faiz mesajı

Son dakika haberi!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda önemli açıklamalar yaptı.



Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Eylül toplantısında faiz artırımı kararı tamamen Temmuz toplantısı sonrası gelen verilere bağlı olacak. Fiyat istikrarını yenide tesis etmek biraz zaman alacak.



İş gücü piyasalarında bir miktar yumuşama görülmesi, hane halklarının bir acı çekmeleri büyük olasılık



Temmuz ayı enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladık, ancak bizim ihtiyacımız olan enflasyonun aşağı doğru gittiğine güvenmek. Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalırsa kemikleşmesi olasılığı o kadar artar. Merkez bankalarının ana sorumluluğu enflasyonu düşürmek. Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri iyi çıpalanmış görünüyor."



FAİZ ARTIŞI İÇİN İPUCU VERMEDİ

Powell, Fed'in 20-21 Eylül'deki para politikası toplantısında faizi ne kadar artırabileceği konusunda bir ipucu vermedi. Piyasanın faiz artışı beklentisi 50 ile 75 baz puan arasında değişiyor.



Covid-19 salgınının tedarik zincirini bozmasıyla ortaya çıkan ve Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarını artırmasıyla ivmelenen enflasyon, ABD'de büyük bir endişe kaynağı haline gelerek fiyat istikrarının sağlanması konusunda Fed'in üzerindeki baskıyı artırmıştı.



Ülkede yıllık enflasyon haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkarken, temmuzda 8,5 ile beklentilerin altında artış kaydetmişti.



Yükselen enflasyon karşısında geçen yılın son çeyreğinde para politikası tonu değişmeye başlayan Fed, mart ayından bu yana toplamda 225 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.