SON DAKİKA HABERİ: Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası (Fed), ABD'de etkileri devam eden bankacılık krizinin ortasında yılın en kritik faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.



Fed'den yapılan açıklamada, faiz kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranın yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

PİYASA BEKLENTİLERİ FARKLILAŞMIŞTI



ABD merkezli Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasını açıklamasıyla piyasalarda panik havası yaşanmış ve Avrupa'ya sıçramasıyla bütün dengeler değişmişti. Bankacılık krizi öncesi Fed'den 50 baz puan faiz artırımı dahi masada bulunurken, sonrasında beklentiler farklılaşmıştı. Son fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 90'ı aşmıştı. Yıl sonuna kadar ise Fed'in 100 baz puanlık indirimine gidebileceği de beklentiler dahilinde bulunuyordu.

Fed, enflasyonla mücadele etmek için geçen sene 4 kez 75’er baz puanlık artış yapmış, Aralık ayında artış hızını yavaşlatarak 50 baz puana, Şubat ayında ise 25 baz puana indirmişti.

ABD'de enflasyon geçen yıl haziranda yıllık yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen yıl aralık ayında yüzde 6,5'e gerilemişti.



İŞTE FED'İN 25 BAZ PUANLIK ARTIŞ KARARI AÇIKLAMASI

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'nın ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği bildirildi.



Açıklamada, istihdamın son aylarda sağlam bir hızla ilerlediğine işaret edilerek, işsizlik oranının düşük, enflasyonunsa yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

"BANKACILIK SİSTEMİ SAĞLAM VE DAYANIKLI"



ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Son gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanması ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, söz konusu etkilerin boyutunun belirsiz olduğu belirtilerek, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı dikkatli olmaya devam ettiğine dikkati çekildi.

BAZI İLAVE SIKILAŞTIRMALARIN UYGUN OLACAĞI ÖNGÖRÜLDÜ



Gelen bilgilerin yakından izleneceği ve para politikası üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği belirtilen açıklamada, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmede yeterince sıkı para politikası duruşuna ulaşmak için "bazı ilave sıkılaştırmaların" uygun olacağının öngörüldüğü kaydedildi.



Bankanın açıklamasında, faiz artışlarının hızı belirlenirken para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmelerin, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi.



BU YILA İLİŞKİN FAİZ TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde bu yıl için değişikliğe gitmedi.



Federal fon oranına ilişkin tahminler bu yıl sonu için yüzde 5,1'de bırakılırken, 2024 yılı için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini 2025 yılı için de yüzde 3,1 olarak korudu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.



Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 2,5 ve 2025 yılı için yüzde 2,1 olarak korundu.



Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya yükseltilirken, 2025 yılı için yüzde 2,1'te tutuldu.



ABD ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,4'e ve gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye düşürülürken, 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıkarıldı.



İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e çekilirken, gelecek yıl için yüzde 4,6'da tutuldu. İşsizlik oranına ilişkin beklentiler 2025 yılı için ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya yükseltildi.