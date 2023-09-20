SON DAKİKA HABERİ: Fed, faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,5 aralığında sabit tuttu.

Böylece Fed, faizleri 22 yılın en yüksek seviyesinde tutmaya devam etti.



Fed, faiz oranının sabit tutulması kararını oy birliğiyle aldı. Aynı zamanda Fed yetkilileri, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korurken, yıl sonuna kadar bir faiz artışının daha sinyalini verdi.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin "sağlam" bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği belirtildi.



Fed'in para politikası karar metninde fazla değişiklik yapmadığı dikkati çekerken, daha önce "ılımlı" olarak tanımlanan ekonomik faaliyetteki büyüme "sağlam" olarak nitelendirildi.



Açıklamada, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.



FED'İN FAİZ ORANINA İLİŞKİN TAHMİNLERİ



Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korudu.



Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2025 yılı için de yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltildi. Fed'in 2026 yılına ilişkin faiz öngörüsü ise yüzde 2,9 oldu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.

FED'İN ENFLASYON ORANINA İLİŞKİN TAHMİNLERİ



Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltildi, 2024 için yüzde 2,5 olarak korunurken, 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı. Enflasyon tahmini 2026 için yüzde 2 oldu.



Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye çekildi. Gelecek yıl için yüzde 2,6'da sabit tutulan Fed'in çekirdek enflasyon tahmini, 2025 yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarıldı. 2026 için çekirdek enflasyon öngörüsü yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

FED'İN ABD EKONOMİSİNE İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİ



ABD ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 1'den yüzde 2,1'e, gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e yükseltilirken, 2025 için ise yüzde 1,8 olarak korundu. 2026 için büyüme tahmini yüzde 1,8 oldu.



İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,1'den yüzde 3,8'e, 2024 ve 2025 için ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e çekildi. 2026 yılına ilişkin işsizlik oranı öngörüsü yüzde 4 oldu.

FAİZ ORANI 2001'DEN BU YANA EN YÜKSEK ARALIKTA

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.



Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.



Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.



Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, temmuz ayı toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarmıştı.



Geçen yılın mart ayından bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 525 puan artırmıştı.



ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak ağustosta yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

