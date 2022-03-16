SON DAKİKA HABERİ: Fed faiz kararını açıkladı (Mart 2022 Fed faiz kararı)

Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.



Böylelikle Fed Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi.



Faizi yükseltme kararı alan Fed yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi.



Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

Noktasal grafikte 2022 sonu faiz öngörüsü yüzde 1,9 olurken, 2023 yılı için yüzde 2,8 olarak belirlendi.

Karar metninde Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine de vurgu yapıldı. Metinde söz konusu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu, bununla birlikte kısa vadede işgalin ve bununla ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratmasının olası olduğu ifade edildi.

Fed ekonomik gelişmelere ilişkin projeksiyonlarını da açıkladı.



Buna 2022 için Aralık ayında yüzde 4 olarak açıklanan büyüme beklentisi yüzde 2,8'e çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2, 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 2 olarak korundu.