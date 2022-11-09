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SON DAKİKA HABERİ: Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "Ekmek 7,5 TL olacak" iddiasına yanıt

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, 'İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL olacak' iddiasıyla ilgili konuştu. Balcı, "Ekmekte 7,5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "Ekmek 7,5 TL olacak" iddiasına yanıt

Son dakika haberi! 

İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam geleceği ve 7,5 TL'ye yükseleceği iddia edildi. 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Basın toplantısı düzenleyen Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin aralıkta 7,5 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.

Balcı, "Ekmekte 7,5 lira gibi bir rakam aralıkta da gündemde değil, ocakta da gündemde olmayacak" diye konuştu.

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