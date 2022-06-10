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SON DAKİKA HABERİ: Gelire endeksli senet (GES) koşulları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Gelire endeksli senet koşulları açıklandı. 15-22 haziran arasında talep toplanacak. Senetler için asgari talep tutarı bin TL olup 1 TL' nin katları şeklinde ihraç edilecek.

Haberler - NTV 10.06.2022 - 18:53

SON DAKİKA HABERİ: Gelire endeksli senet (GES) koşulları açıklandı

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Gelire endeksli senette ayrıntılar belli oldu.

Ayrıntılar şu şekilde:

15-22 haziran arasında talep toplanacak.

Senetler için asgari talep tutarı bin TL olup 1 TL' nin katları şeklinde ihraç edilecek.

GES'lerin getirileri DHMİ VE KEGM'nin bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü(KEGM) tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı ese alınacak.

DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlardan ve kupon ödemelerden stopaj alınmayacak.

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