SON DAKİKA HABERİ: Günlük kiralık ev düzenlemesi TBMM Başkanlığı'nda

Son dakika haberi! Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM'de.

Meclis'e sunulan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.



Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor.



Milletvekillerince ayrıntıları üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.



Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından Kanun'da yer alan kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.



110 BİN 857 GÜNLÜK KİRALIK EV



Son iki yılda günlük kiralık ev arzının yüzde 97 arttığı Türkiye'de 110 bin 857 ev günlük kiralık olarak kullanılıyor.



EMEKLİLERE 5 BİN TL ÖDEME

Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere 5 bin TL ikramiyeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, “Emeklilere bir kerelik olmak üzere 5 bin TL ödenmesine ilişkin önergemiz de hazırlanır madde ihdası ile bu teklifin içinde yer bulmasını planlıyoruz." dedi.

Güler, "Kapsam genişler mi?" sorusuna ise, "Çalışma Bakanlığı'nın çalışması sürüyor şimdilik genişleme imkanı yok." değerlendirmesinde bulundu.