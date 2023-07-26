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Halk Ekmek ürünlerine zam

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gram normal ve kepekli ekmek 3 liradan 5 liraya çıktı. Zam yarından itibaren geçerli olacak.

Halk Ekmek ürünlerine zam
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Son dakika haberi! 

İstanbul Halk Ekmek (İHE) ürünlerine zam geldi.

250 gram normal ve kepekli ekmeğin fiyatı, yüzde 66,6 zamla, 3 liradan 5 liraya yükseldi. 

Zam, 27 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. 

ÇEŞİT EKMEK FİYATLARI

Çeşit ekmek fiyatlarına ise farklı oranlarda zam yapıldı.

Alınan kararla; organik tam buğday ekmeği 17 liradan 25 liraya, tam buğday ekmeği 14 liradan 20 liraya, çok tahıllı ekmek 17 liradan 22,5 liraya, çavdarlı ekmek 14 liradan 20 liraya, ruşeymli ekmek 15 liradan 20 liraya, tost ekmeği 17,5 liradan 20 liraya, kepekli tost ekmeği 17,5 liradan 20 liraya, hamburger ekmeği 14,5 liradan 18,5 liraya, sandviç ekmeği 14,5 liradan 18,5 liraya, tam buğday unlu sandviç ekmeği 14,5 liradan 17,5 liraya yükseldi.

Çeşit ekmek zammı 28 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli  olacak. 

Halk Ekmek ürünlerine zam - 1

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