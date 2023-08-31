SON DAKİKA HABERİ: İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

EN BÜYÜK KATKI TÜKETİMDEN



İkinci çeyrekte, hanehalkı tüketimi büyümeye 10,7 puan katkı yaptı. Büyümeyi net ihracat 6,3 puan, stok değişimi ise 2,6 puan azalttı.

HANGİ SEKTÖR NE KADAR BÜYÜDÜ?



Yılın ikinci çeyreğinde en hızlı büyüyen sektör yüzde 6,6 ile diğer hizmet faaliyetleri oldu. Hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3 ve tarım sektörü yüzde 1,2 büyüdü. Sanayi yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 daraldı.

TÜKETİM YÜZDE 15,6 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,3 artarken ihracat yüzde 9 azaldı.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 3.9 BÜYÜME



2023 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4 olarak açıklanan büyüme rakamı yüzde 3,9'a revize edildi.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8 büyümüştü.