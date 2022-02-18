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SON DAKİKA HABERİ: İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik

İndirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, indirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. İndirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Haberler - NTV Haber 18.02.2022 - 00:09 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 00:22

SON DAKİKA HABERİ: İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik

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Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı.

İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.

İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak.

Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.

Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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