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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da suya zam

SON DAKİKA HABERİ:  İstanbul'da suya kademeli zam geldi. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13'lük zamla 16,50 TL'ye yükseltildi. İkinci kademede yüzde 8, üçüncü kademede yüzde 47'lik artış yapıldı.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da suya zam

Son dakika haberi! 

’da suya zam geldi.

İBB Meclisi haziran ayı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu Toplantısı, Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda gerçekleşti.

Toplantıda, İstanbul'da suya zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre İstanbul'da, konut birinci kademede (Aylık 15 metreküp kullanım) 14,61 olan ücret, yaklaşık yüzde 13 zamla 16,50 TL oldu.

Konut ikinci kademede (15 metreküp üstü kullanım) ise, 21,95 TL olan fiyat, yaklaşık yüzde 8'lik zamla 23,75 TL'ye yükseltildi.

30 METREKÜP ÜSTÜ KULLANIMA YÜZDE 47 ZAM

Yeni oluşturulan 30 metreküp ve üzeri kullanımlarda ise 21,95 olan mevcut tarife yüzde 47'lik bir artışla 32,34 TL oldu.

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