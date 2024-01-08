SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da taksi, servis ve toplu ulaşıma zam

Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı.



İstanbul’da taksi ve servis ücretleri yüzde 28,09 oranında arttı. Kentteki toplu taşıma ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.

Zam kararı oy çokluğuyla alındı.

TOPLU ULAŞIMDA ZAMLI TARİFE

Tam bilet 17,70 liraya, öğrenci bileti ise 8,62 liraya yükseldi.



Marmaray’da tam parkur 39,16 liraya çıktı.

Minibüslerdeki 15 lira olan indi-bindi fiyatları ise zamla birlikte 18 lira olarak belirlendi. Minibüslerdeki öğrenci fiyatı ise 10 liraya yükseldi.



Zamla birlikte taksilerde 70 lira olan indi-bindi fiyatı 90 liraya yükseldi. Açılış ücreti ise 19,17 liradan 24,55 liraya çıkmış oldu.

OKUL SERVİSLERİ DE ZAMLANDI



Kararla birlikte okul servisi fiyatları da arttı. Zamla, İstanbul’daki okul servislerinde 1300 lira olan en kısa mesafe fiyatı, 1665 liraya yükselmiş oldu.



Okul servislerinde zamlı tarife şöyle oluştu:

0-1 kilometre: 1665 TL

1-3 kilometre: 1783 TL

3-5 kilometre: 1926 TL

5-7 kilometre: 2008 TL

7-9 kilometre: 2117 TL

9-11 kilometre: 2451 TL

11-13 kilometre: 2821 TL

13-15 kilometre: 2965 TL

15-17 kilometre: 3199 TL

17-19 kilometre: 3384 TL

19-21 kilometre: 3600 TL

21-23 kilometre: 3750 TL

23-25 kilometre: 3896 TL