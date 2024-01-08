SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da taksi, servis ve toplu ulaşıma zam

Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı.
İstanbul’da taksi ve servis ücretleri yüzde 28,09 oranında arttı. Kentteki toplu taşıma ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.
Zam kararı oy çokluğuyla alındı.
TOPLU ULAŞIMDA ZAMLI TARİFE
Tam bilet 17,70 liraya, öğrenci bileti ise 8,62 liraya yükseldi.
Marmaray’da tam parkur 39,16 liraya çıktı.
Minibüslerdeki 15 lira olan indi-bindi fiyatları ise zamla birlikte 18 lira olarak belirlendi. Minibüslerdeki öğrenci fiyatı ise 10 liraya yükseldi.
Zamla birlikte taksilerde 70 lira olan indi-bindi fiyatı 90 liraya yükseldi. Açılış ücreti ise 19,17 liradan 24,55 liraya çıkmış oldu.
OKUL SERVİSLERİ DE ZAMLANDI
Kararla birlikte okul servisi fiyatları da arttı. Zamla, İstanbul’daki okul servislerinde 1300 lira olan en kısa mesafe fiyatı, 1665 liraya yükselmiş oldu.
Okul servislerinde zamlı tarife şöyle oluştu:
0-1 kilometre: 1665 TL
1-3 kilometre: 1783 TL
3-5 kilometre: 1926 TL
5-7 kilometre: 2008 TL
7-9 kilometre: 2117 TL
9-11 kilometre: 2451 TL
11-13 kilometre: 2821 TL
13-15 kilometre: 2965 TL
15-17 kilometre: 3199 TL
17-19 kilometre: 3384 TL
19-21 kilometre: 3600 TL
21-23 kilometre: 3750 TL
23-25 kilometre: 3896 TL
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