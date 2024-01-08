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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da taksi, servis ve toplu ulaşıma zam

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı. İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte, taksilerde indi-bindi 90 liraya, minibüslerde 18 liraya yükseldi. Kentte okul servisi ücretleri de zamlandı. Okul servislerinde en kısa mesafenin aylık ücreti, bin 665 lira olarak belirlendi.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da taksi, servis ve toplu ulaşıma zam
UKOME kararına taksicilerden taş ve sopalı protesto

UKOME kararına taksicilerden taş ve sopalı protesto

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Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı.

İstanbul’da taksi ve servis ücretleri yüzde 28,09 oranında arttı. Kentteki toplu taşıma ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.

Zam kararı oy çokluğuyla alındı.

TOPLU ULAŞIMDA ZAMLI TARİFE

Tam bilet 17,70 liraya, öğrenci bileti ise 8,62 liraya yükseldi.

Marmaray’da tam parkur 39,16 liraya çıktı.

Minibüslerdeki 15 lira olan indi-bindi fiyatları ise zamla birlikte 18 lira olarak belirlendi. Minibüslerdeki öğrenci fiyatı ise 10 liraya yükseldi.

Zamla birlikte taksilerde 70 lira olan indi-bindi fiyatı 90 liraya yükseldi. Açılış ücreti ise 19,17 liradan 24,55 liraya çıkmış oldu.

OKUL SERVİSLERİ DE ZAMLANDI

Kararla birlikte okul servisi fiyatları da arttı. Zamla, İstanbul’daki okul servislerinde 1300 lira olan en kısa mesafe fiyatı, 1665 liraya yükselmiş oldu.

Okul servislerinde zamlı tarife şöyle oluştu:

0-1 kilometre: 1665 TL
1-3 kilometre: 1783 TL
3-5 kilometre: 1926 TL
5-7 kilometre: 2008 TL
7-9 kilometre: 2117 TL
9-11 kilometre: 2451 TL
11-13 kilometre: 2821 TL
13-15 kilometre: 2965 TL
15-17 kilometre: 3199 TL
17-19 kilometre: 3384 TL
19-21 kilometre: 3600 TL
21-23 kilometre: 3750 TL
23-25 kilometre: 3896 TL

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