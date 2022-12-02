ntv.com.tr

SON DAKİKA HABERİ: Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanı Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre kasımda ihracat yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar, ithalat ise yüzde 14 artışla 30,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 11 ayda yüzde 154 artışla 100 milyar dolara yaklaştı.

SON DAKİKA HABERİ: Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Son dakika haberi!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayına ilişkin dış ticaret gerçekleşmelerini açıkladı. 

, kasım ayında geçen yılın aynı ayına ihracat yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar, ithalat yüzde 14 artışla 30,7 milyar dolara yükseldi.

"AYLIK EN YÜKSEK İHRACAT"

Bakan Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 11 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır" dedi.

Dış ticaret açığı kasımda yüzde 61,6 artarak 8,8 milyar dolara yükseldi.

Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,5 puan azalarak yüzde 71,3 oldu.

11 AYLIK DIŞ AÇIK YÜZDE 154 ARTTI

Ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 13,9 artışla 231,2 milyar dolar, ithalat yüzde 36,6 artışla 331,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

11 aylık dış ticaret açığı yüzde 153,6 artışla 99,8 milyar dolara çıktı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.  Bu ülkeye ihracat yüzde 5,3 artışla 1,8 milyar dolara çıktı. ABD'ye ihracat yüzde 4,6 artışla 1,4 milyar dolar, Irak'a ihracat yüzde 7,1 artışla 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 48,3 oldu.

EN ÇOK YAPILAN ÜLKELER

Kasım ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya oldu. Bu ülkeden ithalat kasımda yüzde 57 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. 

İkinci sırada yer alan Çin'den ithalat yüzde 2,4 artışla 3,1 milyar dolara, üçüncü sıradaki İsviçre'den ithalat yüzde 1137 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. 

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...