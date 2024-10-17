SON DAKİKA HABERİ: Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi

Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi gelen itirazlar üzerine ertelenmişti.

AK Parti kaynakları yeni düzenlemede kredi kartından kesinti maddesinin olmayacağını açıkladı.

BAKAN ŞİMŞEK "BÜTÇEYE TEK KURUŞ GELMEYECEK" DEMİŞTİ



NTV yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenleme ile ilgili, "Bütçeye tek kuruş gelmeyecek tamamı savunma sanayi fonuna gidecek ama Meclis eleştirileri dikkate alır." demişti.