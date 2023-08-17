SON DAKİKA HABERİ: Memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifi belli oldu | Memur-Sen'den protesto kararı

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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen üçüncü kez bir araya geldi.



Bakan Işıkhan, toplantı öncesi hükümetin ikinci teklifini açıkladı.

İKİNCİ ZAM TEKLİFİ



2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Hükümet 2024 için teklifleri birer puan artırırken, 2025 için değişikliğe gitmedi.

"OCAK AYINDA YÜZDE 43'LÜK ARTIŞ"

Bakan Işıkhan, enflasyon tahminleri dikkate alındığında 2024 Ocak'ta yüzde 43'lük artış öngörüldüğünü, 2024'ün ikinci 6 aylık zammıyla birlikte kümülatif olarak artış oranının yüzde 57'yi bulacağını söyledi.

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Bakan Işıkhan teklif öncesindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Sadece mali haklar değil, sosyal haklara ilişkin çok sayıda teklif maddesi bulunmaktadır. Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta üzerinde uzlaşacağımız çok sayıda maddemiz bulunduğunu göstermektedir. Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge için yetkili konferedasyonla birlikte çalışma yapacağız. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Görevde yükselme sınavlarının belli süre ve düzenli aralıklarla yapılması için çalışmaları sürdüreceğiz. Hac izni verilmesi konusu, TOKİ konutlarında evi olmayanlara öncelik verilmesi konusunda paydaşlarımızla yakın istişare içinde bulunacağız."

MEMUR-SEN: TEKLİF GÖZDEN GEÇİRİLMELİ



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin ikinci teklifiyle ilgili açıklama yaptı.



Yalçın şunları söyledi: "Bugün toplu sözleşme görüşmesi kapsamında ikinci teklif sunuldu. Gelen teklifin bir öncekinden 2 puan yükseltilmesi bizim anlaşılmadığımız anlamına geliyor. Şaşkınlıkla karşılıyoruz, teklif gözden geçirilmeli.

Masanın kesintisiz işlemesine gerek var. Bu masada refah payı, görmezden gelinmemeli. Refah payı için herhangi masada bir şey söylenmedi. Masayı sonuna kadar iştleteceğiz, biz çözümden yanayız. Bu zeminde konuşulacak pek fazla bir şey yok ama biz çözümden yanayız. Kamu işveren heyetini yeniden değerlendirme yapmaya davet ediyorum. Tekliflerimiz değerlendirilmezse bir sendika ne yapması gerekirse onu yapacağız."

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de "Başından söyleyeyim, bu teklifin kabul edilmesi mümkün değil. Bu rakamlar, çalışanların derdine derman olmaz." açıklaması yaptı.



Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı 1 Ağustos, ikinci toplantı 14 Ağustos'ta yapılmıştı.