SON DAKİKA HABERİ: Memurların zam oranı belli oldu

Son dakika haberi!

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 TL'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

TEKLİFTE EMEKLİ ZAMMI YOK

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı teklifte yok. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok.