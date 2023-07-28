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SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından yönetimde üst düzey görev değişiklikleri gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı
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Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

Görevden alınan isimlerin yerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Karar, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında alındı.

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