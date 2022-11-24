SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı.



Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti.



BU YIL 5 PUAN İNDİRİM



Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti. Merkez, ağustos, eylül, ekim ve kasım toplantılarında toplam 5 puanlık indirim gerçekleştirdi.

2 YIL SONRA TEK HANE

Politika faizi böylece Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu. Merkez Bankası ylıın son toplantısını 22 Aralık'ta yapacak.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?



Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan indirim bekliyordu. AA Finans ve Reuters'ın anketine katılan ekonomistler 1,5 puanlık indirim öngörmüştü.

"FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ SONLANDIRILDI"

Faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada faiz indirim sürecinin tamamlandığı belirtildi.



Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.

Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir."

"TÜM ARAÇLAR LİRALAŞMA STRATEJİSİ İÇİN KULLANILACAK"

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçların liralaşma stratejisi çerçevesinde kullanılacağı vurgulanda.

Açıklamada, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır" denildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK HANE SİNYALİ VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül sonunda yaptığı açıklamada, faizin yıl sonunda tek haneye inmesi yönünde yorumda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” demişti.

