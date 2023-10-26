SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi!

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.



Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştiren TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?



AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre 5 puan artış bekleniyordu.



Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35 arasına yer aldı.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ



Para Politikası Kurulu'nun karar mentinde şu ifadeler yer aldı:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

"AYLIK ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ GÖZLENECEK"



Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk Lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

"PARASAL SIKILAŞMA GEREKİRSE KADEMELİ GÜÇLENDİRİLECEK"



Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

"SEÇİCİ KREDİ VE MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA ADIMLARI SÜRECEK"



Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk Lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.



Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.



Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

HAZİRANDAN BERİ FAİZ ARTIYOR



Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.



Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.



Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.



Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.



Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.



Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.