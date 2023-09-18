SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan TL için yeni kararlar

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Merkez Bankası, bankalara yeni bir uygulama talimatı gönderdi. Talimatla Turk Lirası'nı cazip kılacak yeni kararlar alındı.

Bankacılık sisteminde Türk Lirası payını artırma ve Türk Lirası'nı tasarruf aracı haline getirme amacını kararlılıkla sürdüren Merkez Bankası, bazı teşvik ve uygulama kolaylıkları da getirdi.

Merkez Bankası, yerel para Türk Lirası'nı güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı.

TL MEVDUATIN PAYI ARTACAK

Uygulama talimatına göre, gerçek kişiler için TL payı artış hedefi yükseltildi.

Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi. TL'ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi.

KKM'DE TL MEVDUAT KOMİSYONU SONA ERDİ



Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yürürlükten kaldırılan eski TL payı rasyosuna göre komisyon uygulaması da sona erdirildi. Komisyon uygulamasında, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.



Uygulama talimatına göre, TL'ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100'ün altında olan bankalara yıllık yüzde 8 oranında, yüzde 100'ün üzerinde olan bankalara ise yıllık en fazla yüzde 4 olacak şekilde TL'ye geçiş oranına göre komisyon uygulanacak.



İHRACAT VE KOBİ KREDİLERİNDE MUAFİYET SINIRI ARTTI



İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin TL'nin üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30'u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor.



Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin TL'ye yükseltildi.