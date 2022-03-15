SON DAKİKA HABERİ: Motorin fiyatlarında indirim

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Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte 130 dolar seviyesini gören Brent petrol fiyatlarının 100 dolara gerilemesinin ardından motorine indirim geldi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere; motorinin litre fiyatı 22,81 liradan, 2 lira 33 kuruşluk indirimle 20 lira 53 kuruş seviyesine geriledi. (İstanbul fiyatı)

Yapılan indirimle ilgili EPGİS'ten bir açıklama gelmedi.

AKARYAKIT SEKTÖRÜ TOPLANIYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak.

Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.